Meloni e Salvini scendono in piazza per contrastare la legge sull’omofobia | “In Italia i gay non sono discriminati”

L'avanzata della legge contro l'omotransfobia sta facendo bruciare parecchi sederini nell'estrema destra Italiana dato che oggi Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno ben pensato di scendere in piazza per protestare. Ovviamente la Meloni e Salvini conoscono molto bene il testo della legge (dato che i loro partiti hanno presentato oltre 1000 emendamenti per cercare di contrastarla) eppure nello scendere in piazza hanno portato slogan che cavalcano palesi bugie ed altrettante fake news, come il reato di poter dire che si è contrari all'utero in affitto. Nessuno vieterà a nessuno di dire di essere contrari alla maternità surrogata (ed i due leader politici lo sanno benissimo) eppure proprio su ...

Per l’ennesima volta si registra un travaso di voti dal partito di Matteo Salvini a quello di Giorgia Meloni che avanza di ben mezzo punto. In deciso rialzo anche Forza Italia, mentre PD e M5S sono ...

La leader di Fdi: «Noi proponiamo una legge che consentirebbe di andare al voto immediatamente e eviterebbe il rischio di un Parlamento-arlecchino, eternamente dominato dai trasformisti» Una legge ele ...

