Masterchef, che fine ha fatto Marika Elefante? Eccola oggi col pancione (Di giovedì 16 luglio 2020) E’ arrivata quasi sul podio nella seconda edizione di Masterchef Italia la giovane chef napoletana Marika Elefante. Ma che fine ha fatto e che cosa sta facendo ora? Photo by – Google Marika Elefante deve la fama a Masterchef Italia Giovanissima ha partecipato alla seconda edizione di Masterchef Italia, la chef napoletana Marika Elefante. Ed è … L'articolo Masterchef, che fine ha fatto Marika Elefante? Eccola oggi col pancione proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Masterchef che Masterchef, che fine ha fatto la cuoca Rachida? Eccola oggi [FOTO] MeteoWeek Chef Zonfa lascia Magione Papale

(ANSA) - L'AQUILA, 16 LUG - "Dopo dieci anni di soddisfazioni e successi nel ristorante Magione Papale, fregiato per nove anni dalla Stella Michelin, è arrivato il momento di fare un passo verso il fu ...

Era Stefano, vincitore di Masterchef 4: oggi a 48 anni lavora per Marchisio [FOTO]

Nella quarta edizione di Masterchef Italia, fu Stefano Callegaro a trionfare. Preparato, sorridente ma anche spesso particolarmente emotivo, il cuoco si era guadagnato l’affetto del pubblico e il cons ...

