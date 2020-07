Maria Elena Boschi, nuovo look. Quasi irriconoscibile all’ultimo evento, ma ancora più bella: foto (Di giovedì 16 luglio 2020) Maria Elena Boschi e Giulio Berruti non si nascondono più. Ormai è ufficiale: l’attore e la politica sono usciti allo scoperto, stanno insieme e sono molto felici. E infatti dopo mesi di avvistamenti, pettegolezzi e indiscrezioni, Berruti ha confermato la storia d’amore in tv, quando era ospite di ‘C’è tempo per’, la trasmissione mattutina condotta da Beppe Convertini e Anna Falchi. “Sì, sì sono innamorato – ha confessato l’artista romano parlando della bella Maria Elena – Vi ringrazio ed è vero avete ragione, siamo una bellissima coppia, avremo modo di riparlare di questo, è un qualcosa che lascio fare ad altri perché non lo so fare, sono molto riservato, a questo punto ... Leggi su caffeinamagazine

FilippoCarmigna : Maria Elena Boschi esce allo scoperto con Giulio Berruti e cambia look - monica603277441 : PERCHE' QUESTA STA ANCORA A VOMITARE STRONZATE SULLA POVERA GENTE (NOI ITALIANI) FOTTUTI DA ANNI DI FRODI DA PARTE… - AssisiFans : Dalla Basilica di S. Francesco, buongiorno! Pace e bene! Foto di Maria Elena Bianconi da Spoleto (grazie!) - Elena_Prodi : RT @MicheTiraboschi: «Quarto arbitro donna di sempre tra i professionisti ...» - arianonews : Elezioni Regionali – Maria Elena De Gruttola candidata al Consiglio Regionale con il PSI -