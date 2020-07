Magnanelli: “De Zerbi ci aiuta tanto. Crediamo all’Europa” (Di giovedì 16 luglio 2020) Il centrocampista del Sassuolo, Magnanelli, ha parlato alla vigilia del centenario del Sassuolo. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport: “Giorgio Squinzi è stato una guida totale, abbiamo sempre cercato di seguirlo e continuiamo anche ora che non c’è più. Tolti quattro o cinque giocatori di talento siamo una squadra che ha un’idea e per questo riusciamo a fare bene. De Zerbi ci aiuta tantissimo. Crediamo ancora all’Europa, ci sono 15 punti, siamo in un buon momento e ci divertiamo. Ci proveremo fino a quando la matematica ci dirà che non potremo più farcela”. FOTO: Foto Twitter Sassuolo L'articolo Magnanelli: “De Zerbi ci aiuta tanto. Crediamo ... Leggi su alfredopedulla

