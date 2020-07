Mafia, droga ed estorsioni sotto il segno del clan Scalisi: 15 arresti (Di giovedì 16 luglio 2020) Sono in totale 15 gli arresti eseguiti dalla polizia, su delega della procura di Catania, nel comune di Adrano. A finire in manette diversi appartenenti della cosca Scalisi accusati di reati di ... Leggi su cataniatoday

È già in cella per altri reati, ma adesso Rocco Moretti junior rischia un’altra condanna a 5 anni e 4 mesi nel processo per droga che si sta svolgendo a suo carico con il rito abbreviato. Questa la ri ...Operazione della polizia a Catania. Un banda di spacciatori, composta anche da minorenni, che operava ad Adrano, è stata sgominata nel blitz di questa mattina che ha portato all'arresto di 15 persone.