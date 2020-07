Louis Tomlinson: ecco la nuova data di Milano (Di giovedì 16 luglio 2020) Live Nation ha riprogrammato la data di Milano che si sarebbe dovuta tenere il 29 luglio 2020. “Louis Tomlinson Word Tour” approderà al Fabrique il 5 febbraio 2021 Il 29 luglio 2020 Louis Tomlinson sarebbe dovuto salire sul palco a Milano per una delle tre tappe italiane del suo tour “Louis Tomlinson World Tour“. Il concerto, saltato a causa dell’emergenza coronavirus, verrà recuperato il 5 febbraio 2021 al Fabrique di Milano. Se avete già acquistato il biglietto per la data del 2020 al Carroponte di Milano potete dormire tranquilli perché, come ha annunciato Live Nation, “i biglietti acquistati per la ... Leggi su zon

team_world : LOUIS TOMLINSON IN CONCERTO A MILANO il 5 febbraio 2021 ?? La data prevista il 29 luglio 2020 al Carroponte è stata… - MarcoMoriniTW : La data di Louis in programma quest’estate a Milano è stata riprogrammata al Fabrique, il 5 febbraio 2021. I biglie… - LiveNationIT : Lo show di #LouisTomlinson previsto a Milano questa estate è riprogrammato al 2021. 5 febbraio 2021 • Fabrique, Mi… - marvit_ : RT @LTHQItaly: ??VENDITA BIGLIETTI LOUIS TOMLINSON?? Se vendete/cercate uno o più biglietti per la data del 5 febbraio 2021 al Fabrique di M… - scotti_martina : Lo chiamano Louis antisgamo Tomlinson. #LOUISTOMLINSONWORLDTOUR2021 #LouisTomlinson #antisgamo #OneDirection -