Lizzano omofobia, mons. Santoro: 'Ristabilire serenità e dialogo' (Di giovedì 16 luglio 2020) TARANTO - 'Così come non si brandisce l'arma della fede al contempo non si può brandire quella di qualsiasi ideologia. Ho fiducia nella comunità lizzanese perché si ristabilisca la serenità e il ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

SimoPillon : Qualcuno cortesemente può spiegare a #MonicaCirinna che proprio in base all'art. 7 Cost. da lei citato, è il parroc… - Emanuela_Mele : RT @Tg3web: In chiesa, a Lizzano in provincia di Taranto, una preghiera contro il disegno di legge che contrasta l'omofobia, fuori la prote… - MexBertoldi : RT @nozze89: La cosa interessante non è il comportamento anticostituzionale del Sindaco di #Lizzano ma lapprovazione ricevuta da tutto il f… - attoliniscrive : RT @SimoPillon: Qualcuno cortesemente può spiegare a #MonicaCirinna che proprio in base all'art. 7 Cost. da lei citato, è il parroco e non… - LaGazzettaWeb : Lizzano omofobia, mons. Santoro: «Ristabilire serenità e dialogo» -