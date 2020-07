Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino a mercoledì 22 Luglio: nuova ondata di maltempo e pioggia, poi una tregua (Di giovedì 16 luglio 2020) Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per domani e fino a mercoledì 22 Luglio in Italia. Domani, venerdì 17 Luglio Nord cielo molto nuvoloso con rovesci e temporali sparsi su aree alpine, Liguria ed Emilia-Romagna, ma con fenomeni che al primo mattino interesseranno anche il restante Triveneto e, dal pomeriggio, le zone pianeggianti centroccidentali; in particolare durante la mattinata sono attesi temporali anche di forte intensità sulla Romagna. Dalla sera deciso miglioramento con assorbimento dei fenomeni, eccezion fatta per le aree pedemontane piemontesi, lombarde e venete; ampie schiarite invece sono attese sul settore orientale friulano. Centro e Sardegna: maltempo sulle regioni adriatiche e basso Lazio con rovesci ... Leggi su meteoweb.eu

FabyMaves90 : Adesso, io non vorrei dire, ma non prendete le previsioni di ora in ora figuriamoci quelle “a lungo termine”. Ho an… - PresseKraemer : RT @messveneto: Buongiorno Friuli, ecco le previsioni del tempo dell'Osmer per la giornata di oggi #meteo - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Queste le previsioni del tempo per oggi #meteo - ProtCivComuneFi : Previsioni oggi #meteo #Lamma #firenze: nuvoloso min 22 max 31 - CasalecchioNews : Buongiorno! Oggi il #meteo di @ArpaER prevede al mattino cielo con velature alte al mattino e nuvoloso al pomerigg… -