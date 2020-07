La "contesa dei fagioli" di Trump per conquistare il voto ispanico (Di giovedì 16 luglio 2020) Qualcuno l’ha già ribattezzata ‘la contesa dei fagioli’. In ballo ci sono i voti della comunità ispanica alle presidenziali americane, contesi fra Donald Trump e Joe Biden.Tutto è cominciato nei giorni scorsi quando Robert Unanue, amministratore delegato di Goya, icona alimentare della comunità ispanica, ha elogiato pubblicamente Donald Trump durante un evento alla Casa Bianca a favore dei latinos. “Siamo davvero benedetti ad avere un leader come il presidente Trump”, ha affermato.I social hanno reagito lanciando una campagna di boicottaggio dei suoi prodotti ricordando la retorica incendiaria del tycoon contro gli ispanici. In prima linea Alexandria Ocasio-Cortez, dem di origini portoricane, popolarissima tra i latinos.Unanue si è ... Leggi su huffingtonpost

Massimogiordan9 : Ve lo scrivo prima dell'inizio del cdm; non ci sarà alcuna revoca delle #concessioni. Non sarà nominato nessun comm… - woopyaires : La bellissima Basilica, contesa e spogliata dei suoi tesori dai turchi, non trova pace! Dai 'buddha' afgani alla Me… - pensieri_strani : @LegaSalvini Erdogan ha fatto tante ma tante cose orribili negli ultimi anni, cose che sono costate la vita di tan… - pensieri_strani : Erdogan ha fatto tante ma tante cose orribili negli ultimi anni, cose che sono costate la vita di tante persone ma… -

Ultime Notizie dalla rete : contesa dei I danni per l’Italia/ Quanto costa la contesa 5G tra la Cina e l’Inghilterra Il Messaggero Villa confiscata alla 'ndrangheta a Buccinasco, il boss dei Papalia fa causa al comune e al sindaco

Dopo che la sua villetta è stata confiscata e trasformata in una struttura per minori, il boss 'ndranghetista Rocco Papalia ha fatto causa al comune di Buccinasco e al sindaco Rino Pruiti. Al centro d ...

La "contesa dei fagioli" di Trump per conquistare il voto ispanico

Qualcuno l’ha già ribattezzata ‘la contesa dei fagioli’. In ballo ci sono i voti della comunità ispanica alle presidenziali americane, contesi fra Donald Trump e Joe Biden. Tutto è cominciato nei gior ...

Dopo che la sua villetta è stata confiscata e trasformata in una struttura per minori, il boss 'ndranghetista Rocco Papalia ha fatto causa al comune di Buccinasco e al sindaco Rino Pruiti. Al centro d ...Qualcuno l’ha già ribattezzata ‘la contesa dei fagioli’. In ballo ci sono i voti della comunità ispanica alle presidenziali americane, contesi fra Donald Trump e Joe Biden. Tutto è cominciato nei gior ...