In Lombardia ricoverati sotto quota 200 (Di giovedì 16 luglio 2020) ANSA, - MILANO, 16 LUG - Con 10.727 tamponi effettuati sono 80 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, di cui 23 a seguito di test sierologici e 17 'debolmente positivi',. ... Leggi su corrieredellosport

