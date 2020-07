In Liga il Real Madrid è campione con una giornata di anticipo (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Real Madrid vince LaLiga 2019-2020. I ‘Blancos’ conquistano il titolo con una giornata di anticipo. Madrid (SPAGNA) – Il Real Madrid vince LaLiga 2019-2020 con una giornata di anticipo. Decisiva per i Blancos la sfida contro il VillarReal vinta per 2-1 grazie alla doppietta di Benzema. Un successo che ha portato il vantaggio sul Barcellona a sette punti quando ormai mancano 90′ al termine della stagione. I blaugrana in questa giornata sono stati sconfitti nel finale dall’Osasuna. Un k.o. che sembra essere strettamente collegato alla vittoria del Real Madrid visto che non c’erano più ... Leggi su newsmondo

