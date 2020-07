Il Senato vota la fiducia al Dl Rilancio, è legge (Di giovedì 16 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Via libera del Senato al voto di fiducia al governo sul Decreto Rilancio: 159 i voti favorevoli, 121 contrari. Il provvedimento, già approvato dalla Camera, è legge.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano

ROMA (ITALPRESS) – Via libera del Senato al voto di fiducia al governo sul Decreto Rilancio: 159 i voti favorevoli, 121 contrari. Il provvedimento, già approvato dalla Camera, è legge.

