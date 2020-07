I voli che collegano Putin, Bin Laden e una banca americana (Di venerdì 17 luglio 2020) Esistono dei voli misteriosi, operati da piccole banche statunitensi, che mentre l’attenzione del mondo veniva monopolizzata dal SarsCov2, trasportavano in gran segreto carichi estremamente preziosi. voli che sono soliti decollare dalla Russia, per atterrare negli Stati Uniti, passando all’occorrenza per il Medio Oriente o l’Africa. Effettuati da aerei che attraverso uno stratagemma legale risultano essere … I voli che collegano Putin, Bin Laden e una banca americana InsideOver. Leggi su it.insideover

AnnalisaChirico : Mentre si chiudono i voli dai paesi a rischio contagio, si accolgono i migranti infetti via mare. Il premier Conte… - matteosalvinimi : ROBA DA MATTI! Il governo blocca i voli dal Bangladesh, ma da inizio anno sono entrati in Italia coi barconi 1.383… - GrimoldiPaolo : Che senso ha che un Paese in #statodiemergenza per #COVID19 poi faccia entrare in poche ore 618 #clandestini? Poi c… - Lukyluke311 : RT @novelliroberto: Un capoluogo di regione senza collegamenti aerei con la capitale italiana? Succede a #Trieste perché #Alitalia – che i… - HakulinenMaria : RT @fenice_risorta: Altro pozzo di San Patrizio che si continua ad alimentare all'infinito ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : voli che easyJet, da agosto più voli da Malpensa e maggiore sicurezza contro il Covid malpensa24.it Coronavirus, zone rosse e tamponi rapidi negli aeroporti: il piano del governo

Per avere un filtro efficace negli aeroporti e limitare il numero altissimo di casi di importazione registrato in Italia c’è una sola soluzione: tamponi ai passeggeri che provengono dai Paesi più a ri ...

“Che fai tu, luna, in ciel? dimmi, che fai, Silenziosa luna?”

Il primo passo dell’uomo sulla Luna di oltre mezzo secolo fa non le ha certo tolto il fascino che dona agli innamorati, a chi la guarda incantato e nemmeno il candore che Leopardi splendidamente mise ...

Per avere un filtro efficace negli aeroporti e limitare il numero altissimo di casi di importazione registrato in Italia c’è una sola soluzione: tamponi ai passeggeri che provengono dai Paesi più a ri ...Il primo passo dell’uomo sulla Luna di oltre mezzo secolo fa non le ha certo tolto il fascino che dona agli innamorati, a chi la guarda incantato e nemmeno il candore che Leopardi splendidamente mise ...