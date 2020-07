Fratelli d’Italia, nasce il circolo di San Lorenzello: lo guiderà Christian De Nicola (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Proseguono le novità nello scenario politico della provincia di Benevento, il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Sannio sotto la guida del portavoce provinciale Federico Paolucci e del coordinatore d’area Giovanni Tommaselli, inaugura un nuovo circolo nella Valle Telesina, nel comune di San Lorenzello. Ratificato pochi giorni fa, il circolo locale nasce dalla volontà di una decina di uomini e donne già impegnate civicamente sul territorio, uniti nella profonda convinzione che “le sedi territoriali siano non solo un punto di riferimento importante per cittadini e militanti, ma anche un tramite tra Comuni e le Istituzioni; un efficace collegamento per portare all’attenzione dei tavoli istanze e ... Leggi su anteprima24

