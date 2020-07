Formula 1 – Verstappen lo ammette: “la Mercedes domina, difficile colmare il divario” (Di giovedì 16 luglio 2020) Doppietta Mercedes in entrambe le prime due gare della stagione, se non fosse stato per la penalizzazione di Hamilton nella prima gara (secondo, poi retrocesso quarto, ndr). Le ‘Frecce d’Argento’, ormai diventate nere, hanno tutta l’intenzione di dominare l’ennesimo Mondiale. Max Verstappen ne sottolinea il valore in conferenza stampa, spiegando come la sua Red Bull faccia fatica a colmare il gap con la scuderia campione in carica:”eravamo sullo stesso tracciato due volte, è difficile dire dove siamo. Inizieremo con le prove libere per migliorare e ottimizzare la vettura, vedremo poi quanto saremo vicini alla Mercedes. Quello che conta davvero è la costanza, e durante il primo weekend siamo andati in difficoltà ... Leggi su sportfair

