FORMAZIONI Torino Genoa: Zaza-Belotti sfidano Sanabria-Pinamonti (Di giovedì 16 luglio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 33ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Torino Genoa Ecco gli schieramenti ufficiali di Torino-Genoa, match valido per la 33ª giornata di Serie A 2019/2020. Torino (3-4-1-2) – Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meitè, Rincon, Ansaldi; Verdi; Zaza, Belotti. Allenatore: Longo Genoa (4-4-2): Perin; Biraschi, Goldaniga, Zapata, Masiello; Falque, Behrami, Schone, Barreca; Sanabria, Pinamonti. Allenatore: Nicola. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

