Fondi Lega: fermato liquidatore in fuga verso il Brasile (Di giovedì 16 luglio 2020) È stato fermato mentre stava fuggendo in Brasile un indagato nel caso dei Fondi della Lega. Accusato di peculato su Fondi della Regione Lombardia ed estorsione nell’indagine, progettava la fuga. Si chiama Luca Sostegni ed è il liquidatore di una società l’indagato che è stato fermato oggi dagli inquirenti. Aveva organizzato la fuga in Brasile ed è stato bloccato poco prima che salisse sull’aereo che l’avrebbe portato nel paese sudamericano. Indagato in un’inchiesta aperta dalla Procura di Milano, Sostegni sarebbe intervenuto in una presunta compravendita “gonfiata” di un immobile a Cormano, in provincia di Milano. Un edificio, di ... Leggi su bloglive

