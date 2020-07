Fino a 700 euro di voucher con il Samsung Galaxy S20: scadenza il 9 agosto (Di giovedì 16 luglio 2020) Arrivano proprio in queste ore conferme sul fatto che sia stata lanciata una doppia promozione che investe il Samsung Galaxy S20. Stavolta ci troviamo su un livello differente rispetto alle normali offerte concepite per il top di gamma 2020, come quelle di Amazon che abbiamo menzionato pochi giorni fa su OptiMagazine. La nuova trovata di marketing della divisione italiana, infatti, coinvolge due prodotti, se pensiamo che da ieri Fino al 9 agosto 2020 sarà possibile inquadrare la situazione in due direzioni. La doppia promozione ufficiale che investe il Samsung Galaxy S20 Da un lato, infatti, portandosi a casa un Samsung Galaxy S20, contestualmente avrete modo di garantirvi uno sconto pari a 700 euro nel caso in ... Leggi su optimagazine

BrunoStaiano : @dandelion851 @matteosalvinimi Ma possibile che non siete in grado di ragionare? Parliamo di numeri: con il governo… - DaniloServadei : Comunque in Giappone, particolarmente a Tokyo, i casi sono in aumento. Fino a qualche settimana fa erano solo 700 i… - Weproject_srl : Sei un comune e vuoi #investire negli spazi dello sport? Grazie al #FondoSportePeriferie potrai ottenere fino a € 7… - LEGALMENTEPAZA : Ringrazio pubblicamente coinqui uscente che quando è passata x casa ha deciso di mettersi la radio alla tv del qual… - RealCivitella : ??#SportePeriferie?? Pubblicato il #bando x realizzare e adeguare gli #ImpiantiSportivi Apertura bando dalle ore 10… -

Ultime Notizie dalla rete : Fino 700 Vecchie caldaie, contributo fino a 700 euro dal Comune dell'Alta per chi le sostituisce PadovaOggi Via libera al Bonus Cultura della Regione Piemonte: dai 700 ai 1000 euro agli operatori del settore culturale

La giunta approverà entro pochi giorni la delibera che individua le procedure e i criteri per la concessione del Bonus Cultura previsto dalla legge 13/2020 a sostegno del comparto colpito dall’emergen ...

Bonus cultura da 700 a 1000 euro, ok dalla Commissione

(ANSA) – TORINO, 15 LUG – Con il parere positivo espresso oggi a maggioranza in Commissione, entro la settimana la Giunta regionale del Piemonte dovrebbe approvare la delibera che individua le procedu ...

La giunta approverà entro pochi giorni la delibera che individua le procedure e i criteri per la concessione del Bonus Cultura previsto dalla legge 13/2020 a sostegno del comparto colpito dall’emergen ...(ANSA) – TORINO, 15 LUG – Con il parere positivo espresso oggi a maggioranza in Commissione, entro la settimana la Giunta regionale del Piemonte dovrebbe approvare la delibera che individua le procedu ...