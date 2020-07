Fase 3: allarme Federalberghi-sindacati, turismo in crisi, subito misure per occupazione (Di giovedì 16 luglio 2020) Roma, 16 lug. (Labitalia) - Federalberghi e le altre organizzazioni di rappresentanza datoriali e sindacali del settore turistico, allarmate dalla crisi che attanaglia il turismo italiano – comparto che vale il 13% del Pil - hanno sottoscritto un appello comune rivolto a governo e Parlamento per sollecitare l'adozione di misure straordinarie a sostegno dell'occupazione nel settore. "Un patrimonio di professionalità e di capacità imprenditoriali maturato da generazioni di persone che hanno lavorato in uno dei settori cruciali della nostra economia, rischia di essere spazzato via definitivamente nel volgere di poche settimane", osserva Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi. "Occorre che governo e Parlamento -spiega ancora Bocca- agiscano rapidamente per ... Leggi su liberoquotidiano

iosoioevoi : RT @razorblack66: PRIMA TI AMMAZZANO POI TI DICONO CHE MUORI?????????? @iosoioevoi Allarme Fmi, imprese a rischio default in Italia https://t.c… - FVigorita : Allarme Fmi, imprese a rischio default in Italia - SmordiRita : RT @razorblack66: PRIMA TI AMMAZZANO POI TI DICONO CHE MUORI?????????? @iosoioevoi Allarme Fmi, imprese a rischio default in Italia https://t.c… - paola124291 : RT @razorblack66: PRIMA TI AMMAZZANO POI TI DICONO CHE MUORI?????????? @iosoioevoi Allarme Fmi, imprese a rischio default in Italia https://t.c… - anto_galli4 : RT @razorblack66: PRIMA TI AMMAZZANO POI TI DICONO CHE MUORI?????????? @iosoioevoi Allarme Fmi, imprese a rischio default in Italia https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase allarme Fase 3, allarme Coldiretti: “Senza americani possibili perdite per il turismo in Liguria” IVG.it Fase 3: allarme Federalberghi-sindacati, turismo in crisi, subito misure per occupazione

Roma, 16 lug. (Labitalia) - Federalberghi e le altre organizzazioni di rappresentanza datoriali e sindacali del settore turistico, allarmate dalla crisi che attanaglia il turismo italiano – comparto c ...

Nuove truffe “a domicilio”: false sanificazioni e ritiro donazioni per raccolte fondi inesistenti

Nonostante la fase acuta della pandemia di Coronavirus sia ormai alle spalle, le truffe continuano a moltiplicarsi. In questi giorni a lanciare l’allarme sono stati due sindaci, di Concorezzo e Arcore ...

Roma, 16 lug. (Labitalia) - Federalberghi e le altre organizzazioni di rappresentanza datoriali e sindacali del settore turistico, allarmate dalla crisi che attanaglia il turismo italiano – comparto c ...Nonostante la fase acuta della pandemia di Coronavirus sia ormai alle spalle, le truffe continuano a moltiplicarsi. In questi giorni a lanciare l’allarme sono stati due sindaci, di Concorezzo e Arcore ...