F1 GP Ungheria, Hamilton: “Buone prestazioni della Red Bull, sarà una bella battaglia” (Di giovedì 16 luglio 2020) L’Hungaroring “è una pista diversa rispetto a quella delle ultime settimane, è un circuito che non chiede molto al motore ma al carico aerodinamico. La Red Bull generalmente va meglio in circuiti come questo e dunque sarà una bella battaglia. Abbiamo già visto delle buone prestazioni in Austria e saranno ancor più forti qui”. Lo ha dichiarato Lewis Hamilton durante il corso della conferenza stampa alla vigilia del weekend del Gran Premio d’Ungheria. All’Hungaroring il pilota britannico vanta sette vittorie in carriera: “Qual è il ricordo più dolce? Non ho una gran memoria, non posso dire di ricordarmi di tutte le vittorie. Mi ricordo meglio le volte che ho perso, non è molto bello perché ... Leggi su sportface

