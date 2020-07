Evento confermato per i 10 anni degli One Direction (Di giovedì 16 luglio 2020) Il 23 luglio grande Evento per i 10 anni degli One Direction. Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson e Zayn Malik celebreranno il decimo anniversario da che sono diventati una band. Tutte le novità per i 10 anni degli One Direction Per l’occasione ci saranno diverse novità. Simon ha condiviso un post che recitava: “Ci sarà un nuovissimo sito Web per l’anniversario della 1D, un video celebrativo dei 10 anni realizzato appositamente per i fan e playlist interattive su piattaforme digitali”. Celebrate 10 incredible years of @oneDirection this month! There will be a ‘10 Years of One Direction’ ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

absoluteurea : RT @la_dante: «Il Congresso di Buenos Aires ha confermato il valore dello sforzo @la_dante per passare da ital-nostalgici a ital-simpatici… - la_dante : «Il Congresso di Buenos Aires ha confermato il valore dello sforzo @la_dante per passare da ital-nostalgici a ital-… - ginugiola : Confermato l’evento 'Sapore di Sale', il Sindaco Medri: “In 4 giornate la cultura e la storia cervese” -… - Nadiakolored : Pare sia stato confermato il primo evento di questo strano anno senza musica... speriamo che presto si possa tornar… - MegaNerd__ : I giovani supereroi #Marvel della serie #TheChampions sono pronti a tornare dopo la pausa imposta dal COVID-19 con… -

Ultime Notizie dalla rete : Evento confermato Spirits Selection: evento confermato dal 30 ottobre al 1 novembre 2020 WineMag.it Meeting giornalistico e turistico, l'evento a Sciaccamare: il programma

Dal 16 al 21 ottobre prossimi la Fijet terrà a Sciaccamare un meeting giornalistico-turistico. La sede dell’incontro è una rinomata località termale e frequentata stazione balneare, ubicata nella cost ...

Rai, palinsesti 2020/2021: la presentazione in diretta. Novità e dichiarazioni

Le anticipazioni e i rumors, finalmente, lasceranno spazio alle certezze. Ai nome, alle conferme e alle novità. La Rai svelerà questa mattina i propri palinsesti 2020/2021: il tradizionale evento orga ...

Dal 16 al 21 ottobre prossimi la Fijet terrà a Sciaccamare un meeting giornalistico-turistico. La sede dell’incontro è una rinomata località termale e frequentata stazione balneare, ubicata nella cost ...Le anticipazioni e i rumors, finalmente, lasceranno spazio alle certezze. Ai nome, alle conferme e alle novità. La Rai svelerà questa mattina i propri palinsesti 2020/2021: il tradizionale evento orga ...