Covid-19, Oxfam: “Il G20 intervenga subito per scongiurare crisi debito globale” (Di giovedì 16 luglio 2020) (Teleborsa) – “La pandemia da coronavirus sta schiacciando sempre più i paesi in via di sviluppo sotto il peso del debito estero, compromettendo la loro capacità di lottare contro la povertà e costringendoli a default multimiliardari, che potrebbero non solo condizionare il presente e il futuro di centinaia di milioni di persone, ma essere devastanti per l’economia globale”. Questo l’allarme lanciato da Oxfam alla vigilia del G20 Finanze in programma il prossimo 18-19 luglio. La temporanea sospensione dei pagamenti del servizio dei debiti bilaterali decisa in aprile dal G20 Finanze – sipega Oxfam in una nota – è stato un primo passo importante, che tuttavia appare oggi inadeguato ad evitare che le conseguenze economiche della pandemia siano ancora più gravi. Al ... Leggi su quifinanza

Yogaolic : RT @AiseStampa: COVID-19: OXFAM CHIEDE LA CANCELLAZIONE DEL DEBITO DEI PAESI PIÙ POVERI - OxfamItalia : #Coronavirus #COVID19: #Oxfam, '73 Paesi in via di sviluppo devono pagare oltre 33 miliardi di dollari'. Appello al… - AiseStampa : COVID-19: OXFAM CHIEDE LA CANCELLAZIONE DEL DEBITO DEI PAESI PIÙ POVERI - OxfamItalia : #COVID__19, #Oxfam: “Il #G20 intervenga subito per scongiurare la crisi del #debito globale” - via @RedattoreSocial - CicasLe : Le vittime delle misure contro il Covid sono vittime della scienza politicizzata. -