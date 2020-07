Coronavirus, obbligo mascherine. Bar e uffici pubblici: tornano giornali e riviste. Ecco le nuove linee guida (Di giovedì 16 luglio 2020) mascherine, distanziamenti, guanti monouso, termoscanner, sanificazione. Nella proroga al 31 luglio varata l?altra notte, dal governo delle misure di prevenzione e contenimento verso il... Leggi su ilmessaggero

Agenzia_Ansa : Ordinanza del governatore Fontana: in Lombardia cade l'obbligo dell'uso della mascherina all'aperto purché sia mant… - Agenzia_Ansa : In #Francia obbligo della #mascherina dalla prossima settimana. Misura valida per i luoghi chiusi, aperti al pubbli… - Corriere : ?? Coronavirus in Italia, tra le nuove misure decise dal governo fino al 31 luglio c'è l'obbligo di mascherina nei l… - infoitinterno : Coronavirus ultime notizie. La Francia impone obbligo di mascherina nei luoghi chiusi. Usa: 67.889 contagi e 944 vi… - NicolaTenerelli : RT @Agenzia_Ansa: In #Francia obbligo della #mascherina dalla prossima settimana. Misura valida per i luoghi chiusi, aperti al pubblico. Lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus obbligo Coronavirus, mascherine a Milano: via l’obbligo ma in tanti le indossano Corriere della Sera Il Covid impone un anno di stop forzato anche per la Fiera del Marrone, la storica rassegna di Cuneo

Stop "forzato" per l'edizione 2020 della Fiera del Marrone di Cuneo. Lo annunciano il sindaco Federico Borgna e l’assessore alle Manifestazioni Paola Olivero. “Questo 2020 è stato ed è un anno partico ...

CUNEO/ La città rinuncia alla storica Fiera del Marrone, rinviata per l'emergenza al 2021

CUNEO CRONACA - "Questo 2020 è stato ed è un anno particolare, ma c’è voglia di socialità e quindi potremo trascorrere l’estate in compagnia delle tante opportunità di intrattenimento messe in campo d ...

Stop "forzato" per l'edizione 2020 della Fiera del Marrone di Cuneo. Lo annunciano il sindaco Federico Borgna e l’assessore alle Manifestazioni Paola Olivero. “Questo 2020 è stato ed è un anno partico ...CUNEO CRONACA - "Questo 2020 è stato ed è un anno particolare, ma c’è voglia di socialità e quindi potremo trascorrere l’estate in compagnia delle tante opportunità di intrattenimento messe in campo d ...