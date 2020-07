Coronavirus, in Lombardia salgono i nuovi contagi (+80) e raddoppiano i morti: da 5 a 10 (Di giovedì 16 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (16 luglio) Il bollettino del 16 luglio I dati di giovedì 16 luglio 2020 salgono i casi di Coronavirus in Lombardia. Oggi si registrano +80 casi (17 debolmente positivi e 23 a seguito di test sierologici) contro i +63 di ieri. Aumentano anche i decessi: ieri +5, oggi +10 per un totale di 16.775 persone morte dall’inizio della pandemia. I ricoverati sono 164 (ieri 177), ovvero -13 rispetto a ieri. In terapia intensiva, invece, ci sono 23 persone, esattamente come ieri. I dimessi, oggi 16 luglio, sono 2.043 mentre i guariti 68.989. Stabile il numero dei tamponi: nelle ultime 24 ore ne sono stati eseguiti +10.727 tamponi contro i +10.426 di ieri per un totale di 1.176.203 tamponi dall’inizio della pandemia. Nella provincia di Milano segnalati +20 casi mentre in ... Leggi su open.online

RegLombardia : #coronavirus ?? Ordinanza regionale n. 580. Dal 15 luglio la mascherina all'aperto sarà obbligatoria solo in assenza… - Agenzia_Ansa : Ordinanza del governatore Fontana: in Lombardia cade l'obbligo dell'uso della mascherina all'aperto purché sia mant… - RegLombardia : #LNews Come ogni giorno il report completo riguardante la Lombardia e tutte le altre Regioni è disponibile dalle… - KarenVanB : RT @Miti_Vigliero: “È un mese che in Lombardia non si muore più di Covid” Coronavirus, in Lombardia 80 nuovi casi e 10 morti - Notiziedi_it : Coronavirus, il bollettino di oggi 16 luglio in Lombardia: 10 morti e 80 nuovi positivi -