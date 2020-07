Coronavirus, a Firenze il memoriale per medici e infermieri (Di giovedì 16 luglio 2020) FIRENZE – Un memoriale nel pantheon dei grandi. Anche medici e infermieri, eroi contemporanei ai tempi del covid, avranno uno spazio speciale nella basilica di Santa Croce di Firenze, luogo della memoria collettiva del Paese. L’annuncio è stato dato dall’Opera di Santa Croce con la comunità dei frati minori conventuali, il Fondo edifici di culto (Fec), il Comune di Firenze, la Federazione nazionale ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO) e la Federazione nazionale ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI). Nell’occasione, inoltre, è stato presentato anche il restauro del monumento a Florence Nightingale, la fondatrice della moderna scienza infermieristica, nata duecento anni fa proprio a Firenze. Il progetto, infatti, è stato presentato da Irene Sanesi e Stefano Filipponi, presidente e segretario generale dell’Opera di Santa Croce, padre Paolo Bocci, rettore della basilica, Anna Chiti Batelli in rappresentanza del prefetto di Firenze e del Fondo Edifici di Culto, Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura del Comune, Barbara Mangiacavalli, presidente di FNOPI, Teresita Mazzei, presidente dell’Ordine dei medici di Firenze in rappresentanza di FNOMCeO. Leggi su dire

Nicola_Firenze : RT @SkyTG24: Coronavirus, nuovo record di contagi negli Usa. Situazione sempre critica in Brasile - Karm3nB : RT @kappaTI: Crisi Coronavirus: disastro occupazione, in 20mila senza cassa integrazione a #Firenze, in 50mila hanno già perso il lavoro in… - MRitaIalongo : RT @kappaTI: Crisi Coronavirus: disastro occupazione, in 20mila senza cassa integrazione a #Firenze, in 50mila hanno già perso il lavoro in… - kappaTI : Crisi Coronavirus: disastro occupazione, in 20mila senza cassa integrazione a #Firenze, in 50mila hanno già perso i… - Nicola_Firenze : RT @GIMBE: ??Incremento assoluto dei casi di #COVID?19 al 14/07; Il grafico illustra i nuovi casi giornalieri di infezione da #coronavirus… -