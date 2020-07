Cerberus, attenzione al virus che ruba i dati bancari (Di giovedì 16 luglio 2020) Scoperto un virus che ruba i dati bancari fingendosi un’app. Migliaia di persone, soprattutto in Spagna, sono state vittime del pericoloso malware nominato Cerberus. La notizia è emersa grazie al team Mobile Threat Labs di Avast, il noto software antivirus, che lo ha scovato nel Play Store di Google. Cerchiamo di capire quindi cosa è successo e come agisce questo pericoloso virus. Come funziona Cerberus Cerberus è un malware travestito da un’applicazione all’apparenza insospettabilmente innocua, dal nome “Calculadora de Moneda”, per la conversione di valuta. L’app è spagnola ed è presente nel Play Store già da marzo 2020. Gli esperti affermano che, dato ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : Cerberus, attenzione al virus che ruba i dati bancari - Investireoggi : Attenzione ai virus bancari, Cerberus si nascondeva nel Play Store - fainformazione : Attenzione al bankware Cerberus, capace di prosciugare i conti correnti Nelle scorse ore, Avast, realizzatrice del… - fainfoscienza : Attenzione al bankware Cerberus, capace di prosciugare i conti correnti Nelle scorse ore, Avast, realizzatrice del… - AmePhenix : Attenzione al #bankware Cerberus, capace di prosciugare i conti correnti -