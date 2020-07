Calciomercato, le notizie di oggi: interesse dell’emiro per la squadra italiana, novità Osimhen, vertice Juve (Di venerdì 17 luglio 2020) Calciomercato, le notizie di oggi – La Roma è concentrata sulla stagione in corso, l’obiettivo è concludere al meglio il campionato. Ma a tenere banco è anche e soprattutto il futuro, con la situazione societaria che è diventata spinosa. Il rapporto tra il presidente Pallotta e la piazza è ormai compromesso, non sembrano esserci i margini per continuare. Ma è altrettanto difficile trovare un accordo con possibili acquirenti, le richieste sono molto alte e la situazione post-Covid dal punto di vista economico non è di certo delle migliori. Friedkin ha presentato una seconda offerta, ma Pallotta non ha accettato. Alcuni rumors hanno parlato in questi di giorni di un interesse di un fondo sovrano del Kuwait, ha parlato l’emiro Fahad Al-Baker ad HDA Tv ... Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato notizie Calciomercato, news e trattative di oggi: diretta LIVE Sky Sport Lazio, buone notizie: ridotta la squalifica di Patric. Ecco quando tornerà

Una giornata in meno di squalifica per Patric. È arrivata l'ufficialità della decisione presa dalla Corte Sportiva d'Appello sul ricorso della Lazio, che è stato parzialmente accorto: le giornate di s ...

Calciomercato: Osimhen ad un passo dal Napoli

Parole importanti quelle pronunciate dal direttore generale del club francese, Marc Ingla, nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto del Lille Isaac Lihadji: “Siamo ai dett ...

