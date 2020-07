Atletica, Filippo Tortu batte Marcell Jacobs sui 100 a Savona (Di giovedì 16 luglio 2020) Filippo Tortu si prende il confronto più atteso del Meeting di Savona. Pippo vince i 100 in 10'12, tenendosi dietro Marcell Jacobs, secondo in 10'14, nella sfida tra le due frecce azzurre che ... Leggi su gazzetta

AtletiDisagiati : Super Filippo Randazzo nel salto in lungo a Savona. #atletica #16luglio - OA_Sport : Atletica, Meeting Savona 2020: Filippo Tortu corre 10.32 in batteria, super 10.19 con Jacobs con folata di vento - AtletiDisagiati : Vittoria anche per Filippo Tortu in batteria. #atletica #16luglio - AntoCifa : RT @vitasportivait: ??????? #Atletica | Meeting di #Savona ???? ?? I big in gara ???? Uomini 100m: Filippo #Tortu, Marcell #Jacobs 400m: Davide… - vitasportivait : ??????? #Atletica | Meeting di #Savona ???? ?? I big in gara ???? Uomini 100m: Filippo #Tortu, Marcell #Jacobs 400m: Da… -