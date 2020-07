Atac, via libera al nuovo piano delle assunzioni (Di giovedì 16 luglio 2020) Via libera di Roma Capitale al piano di assunzioni di Atac per il 2020. L’azienda di trasporto pubblico locale potrà contare su 422 risorse entro fine anno: 330 nuovi autisti e 82 operai. A disporlo è una delibera della Giunta capitolina, che consente al rappresentante dell’amministrazione di esprimere parere favorevole al piano nella prima assemblea ordinaria dei soci Atac. assunzioni Atac, le parole della sindaca Raggi “Il risanamento di Atac passa anche attraverso l’assunzione di nuovi dipendenti, nuova forza lavoro a sostegno dell’azienda”, ha detto la sindaca della città Virginia Raggi. “Oltre ad aver aumentato la flotta – ha proseguito – il ... Leggi su italiasera

