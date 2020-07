Al lavoro per riaprire gli stadi a settembre, dice Spadafora (Di giovedì 16 luglio 2020) AGI - I tifosi potranno tornare allo stadio a settembre in occasione della ripresa del nuovo nuovo campionato. "Con il ministro della Salute e con il Comitato tecnico scientifico riteniamo di dover continuare sulla linea di prudenza che ci ha gradualmente consentito di far ripartire le varie attività sportive". Lo ha detto il ministro delle Politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, rispondendo al question time al Senato sulla questione riapertura degli stadi. "Ci prepareremo in maniera forte affinchè a settembre, alla ripresa del nuovo campionato, ci siano davvero le condizioni per poter riaprire gli stadi e consentire a decine di migliaia di di tifosi di partecipare alle competizioni sportive" ha aggiunto ... Leggi su agi

Ultime Notizie dalla rete : lavoro per Bilancio Sociale, Brivio: “Ecco il nostro lavoro per Lecco” Lecco Notizie Corsi di Laurea Online in Scienze Motorie a Distanza

Studiando Scienze Motorie a distanza avrai modo di acquisire le competenze necessarie per diventare un professionista dell’attività motoria e rispondere in questo modo alle crescenti richieste del ...

Formazione: in Sicilia con Fse 2 nuovi corsi specializzanti sull'agroalimentare

Palermo, 16 lug. (Labitalia) - Partono a ottobre, grazie all'Avviso 14/2017, i percorsi formativi biennali co-finanziati dal Fondo sociale europeo nell'ambito della programmazione 2014-2020. I percors ...

