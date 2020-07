Al-Baker: «Ho presentato un interesse per un club italiano» (Di giovedì 16 luglio 2020) L’accostamento risale alla giornata di ieri, quando la Roma è stata data vicina all’acquisto da parte del Fondo Sovrano del Kuwait. Una notizia per la quale sono arrivate anche le precisazioni direttamente da Fahad Al-Baker, uomo d’affari kuwaitiano. Al-Baker aveva ammesso ai microfoni di HDA Tv di essere molto vicino all’acquisto di un club italiano, … L'articolo Al-Baker: «Ho presentato un interesse per un club italiano» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

