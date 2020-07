90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni: Geoffrey e Varya oggi (Di giovedì 16 luglio 2020) 90 giorni per innamorarsi è un popolare reality americano (in Italia va in onda su Real Time ed è giunto alla sua settimana stagione) che segue le vicende di coppie formate da cittadini americani e stranieri per scoprire se sono sufficienti 90 giorni per sposarsi. Tra gli spin-off del programma in questione c’è 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni che mostra le coppie in attesa del visto, di come si sono conosciuti, le rispettive reazioni al loro primo incontro e i giorni prima del loro viaggio. Anche quest’ultimo reality è arrivato in Italia e la quarta stagione è disponibile in esclusiva su ... Leggi su ascoltitv

