Usa, infermiera killer confessa: “Uccidevo i miei pazienti con iniezioni letali di insulina” (Di mercoledì 15 luglio 2020) infermiera killer confessa: uccideva pazienti con l’insulina Un’ex infermiera ha confessato in una corte federale statunitense di aver iniettato dosi di insulina a pazienti anziani, uccidendone sette. Ora la donna, Reta Mays, resterà in carcere in attesa della sentenza. Mentre svolgeva il turno di notte nella clinica per veterani della West Virginia in cui lavorava, Mays somministrava dosi letali di insulina ai veterani ricoverati per varie patologie legate all’età avanzata. Ma secondo gli atti della corte nessuno di questi soffriva di diabete o di altre malattie che giustificavano l’uso dell’ormone. Le vittime hanno perso la vita tra l’estate del 2017 e quella del 2018 per una grave ipoglicemia, causata ... Leggi su tpi

