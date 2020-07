Udinese Lazio, i convocati di Inzaghi: out Marusic, Correa e Lulic (Di mercoledì 15 luglio 2020) Simone Inzaghi ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di questa sera contro l’Udinese: l’elenco Simone Inzaghi ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di questa sera contro l’Udinese. Out Marusic, Correa e Lulic. Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha. Difensori: Acerbi, Armini, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Lukaku, Radu, Silva, Vavro. Centrocampisti: A. Anderson, D. Anderson, Cataldi, Falbo, Jony, Luis Alberto, Milinkovic, Parolo. Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Immobile. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

