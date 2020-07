Tragedia a Barletta: morti 3 ragazzi in bici elettrica travolti da un furgone. Avevano tra 17 e 19 anni (Di mercoledì 15 luglio 2020) Barletta si risveglia con una tragica notizia: nella notte, sono morti 3 ragazzi in bici elettrica. Tre giovani hanno perso la vita in un terribile incidente sulla Andria-Barletta. Di ritorno da una festa, gli amici stavano percorrendo il tragitto stradale a bordo di una bici elettrica, quando un furgone li ha travolti senza dare loro scampo. Due di loro sono deceduti sul colpo. Il terzo, è arrivato in ospedale in condizioni gravissime. E alla fine, dopo alcuni disperati tentativi dei medici di salvarlo, è deceduto anche lui. Barletta, morti 3 ragazzi in bici elettrica: travolti da un ... Leggi su secoloditalia

