Simeone: «Chelsea su Oblak? Normale, ma resta qui» – VIDEO (Di mercoledì 15 luglio 2020) Simeone commenta le voci di mercato sull’interesse della formazione di Lampard per il capitano dell’Atletico Diego Simeone ha parlato in conferenza stampa commentando le voci di mercato sull’interessa della formazione di Lampard per Oblak. «Chelsea su Oblak? Non sono sorprese perchè tutti gli anni a fine stagione c’è interesse verso i nostri giocatori da parte dei club più importanti del mondo. È Normale che ci sia interesse per un portiere con le caratteristiche e il valore di Oblak. Non sono sorpreso perchè è un ottimo portiere. Penso che rimarrà qua perchè è un giocatore molto importante». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

sportli26181512 : #Liga, l'Atletico Madrid vince in dieci grazie a Diego Costa: Nonostante l'espulsione di Hermoso l'undici di Simeon… -

Ultime Notizie dalla rete : Simeone Chelsea Simeone: "Chelsea su Oblak? Normale, ma resta qui" Yahoo Eurosport IT Simeone: "Chelsea su Oblak? Normale, ma resta qui"

Fornisci una valutazione generale del sito: ...

Liga, l'Atletico Madrid vince in dieci grazie a Diego Costa

MADRID (SPAGNA) - L'Atletico Madrid riesce a gettare il cuore oltre l'ostacolo vincendo 1-0, in dieci, contro il Betis. Grazie a questo successo gli uomini guidati da Simeone raggiungono quota 66 punt ...

Fornisci una valutazione generale del sito: ...MADRID (SPAGNA) - L'Atletico Madrid riesce a gettare il cuore oltre l'ostacolo vincendo 1-0, in dieci, contro il Betis. Grazie a questo successo gli uomini guidati da Simeone raggiungono quota 66 punt ...