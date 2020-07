Rimproverato perché senza mascherina in metro, giovane spruzza spray urticante sui passeggeri (Di mercoledì 15 luglio 2020) “Dovete lasciare un posto vuoto, non vi accalcate. E copritevi la bocca quando salite a bordo, è pericoloso”. Così una signora ha Rimproverato un gruppo di quattro ventenni entrati nel vagone della metro B di Roma senza indossare la mascherina. Il biasimo è stato respinto dai ragazzi e alla loro risposta è seguita una rissa, che ha coinvolto altri passeggeri. A un certo punto un ragazzo - che sembra non facesse parte del gruppo, ma come loro non indossava la mascherina - ha utilizzato dello spray urticante che ha colpito decine di persone, causando conati di vomito, respiro mozzato dalla tosse e fuga dal treno.L’episodio - che ha richiesto l’intervento sulle banchine prima dei vigilantes privati ... Leggi su huffingtonpost

