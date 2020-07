Puglia, morti tre ragazzi travolti da un furgone: erano a bordo di una bici elettrica (Di mercoledì 15 luglio 2020) Sono stati investiti all’alba da un furgone mentre erano a bordo di una bicicletta elettrica. Dei tre ragazzi, due sono morti sul colpo, mentre il terzo, un 17enne di Barletta, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Bonomo di Andria, dove è deceduto. L’incidente è avvenuto all’alba, intorno alle 5, sulla strada statale 170 tra Andria e Barletta, all’altezza di Canosa di Puglia. I passeggeri a bordo del furgone stavano andando a lavorare quando, per cause in corso di accertamento, hanno travolto la bici elettrica con a bordo tre ragazzi. Uno dei tre deceduti aveva 19 anni ed era di ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Puglia morti Coronavirus: nessun nuovo caso e zero vittime in Puglia. Soltanto 68 persone attualmente positive FoggiaToday Coronavirus, in Puglia nessun nuovo contagio e né morti

Anche oggi il bollettino regionale non rileva casi positivi al Covid, su 2.661 test eseguiti. Il numero complessivo dei contagiati dall'inizio della pandemia resta, pertanto, 4.541. Attualmente i posi ...

Tragedia in Puglia, furgone investe un gruppo di ciclisti, il bilancio è pesantissimo sono due i morti, uno è ferito

Un incidente è avvenuto nelle prime ore di stamattina. Si tratta di un incidente gravissimo che si è verificato sulla strada statale 170 di Castel del Monte nelle vicinanze di Canosa. A rendere noto i ...

