Previsioni METEO per domani, 16 luglio, in attesa del SEVERO PEGGIORAMENTO (Di mercoledì 15 luglio 2020) L’anticiclone batte in ritirata verso ovest, lasciando l’Italia esposta all’assalto di correnti fresche dal Nord Europa. Un nuovo deterioramento delle condizioni METEO è già in atto, segnale di una fase estiva molto sottotono e che si avvia verso una crisi molto acuta. Le correnti fresche in discesa dal Nord Europa, vista l’assenza dell’anticiclone, non trovano quindi ostacoli e mettono ancora nel mirino l’Italia, i Balcani ed il Mediterraneo Centrale. Questo determina METEO da subito movimentato su parte delle regioni centro-settentrionali, con temporali soprattutto pomeridiani. Un’ampia saccatura sta sprofondando verso l’Italia e accompagnerà l’arrivo di un sistema frontale ben più organizzato, coadiuvato da un vortice freddo in quota che si sposterà dal ... Leggi su meteogiornale

la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - VIDEO METEO: Previsioni meteo Video per venerdì, 17 luglio - - StePic62 : RT @LucaLombroso: Meteo: fino a metà luglio il caldo non esagera. Temporali? - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Queste le previsioni del tempo per oggi #meteo - corgi_lover : RT @flash_meteo: #meteo #Toscana: aggiornato il video con le previsioni per i prossimi giorni. - fordeborah5 : RT @ilmeteonet: #15luglio Le previsioni #meteo aggiornate, le mappe e i modelli meteorologici, le trovi su Meteored Italia. ??? Le ultime n… -