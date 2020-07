“Orribile!”. Ida Platano, i guai non finiscono mai: “Le mie gambe…”. Cosa è successo (Di mercoledì 15 luglio 2020) Finita la storia con Riccardo Guarnieri Ida Platano è stata presa di mira sui social. Per la dama non sembra esserci pace. Il motivo? Nella giornata di ieri Ida Platano aveva condiviso qualche video nelle Stories di Instagram in cui mostrava alle sue fan come applicare una crema. E sembra proprio che, dopo questi filmati, gli haters non abbiano risparmiato Ida. Di fronte ai numerosi commenti negativi da parte di questi utenti, la Platano ora sceglie di dire basta. “Non capisco il perché, tanto sono mie, ce le ho io le gambe. Ce le avrò brutte? Pazienza, ma sono mie. Cioè, non riesco a capire perché c’è tanta cattiveria verso le mie gambe. Comunque non potete capire che ci si sta male”, dichiara la Platano durante il suo duro sfogo su Instagram. Continua dopo la ... Leggi su caffeinamagazine

