Nuova ordinanza della Regione Campania, le decisioni di De Luca: le attività consentite (Di mercoledì 15 luglio 2020) 'Con l'ordinanza n. 62 firmata dal Presidente Vincenzo De Luca, sulla base della attuale situazione epidemiologica - che al momento non presenta significativi scostamenti rispetto a quella rilevata ... Leggi su napolitoday

RegLombardia : #LNews Nuova ordinanza del presidente Attilio Fontana che limita l’uso delle mascherine all’aperto nei casi in cui… - RegLombardia : #LNews #coronavirus, governatore @FontanaPres ha firmato nuova #ordinanza: dal 15/7 in #Lombardia #mascherina all'a… - sbonaccini : #Coronavirus, entro il 7 agosto tamponi per gli addetti della logistica e della lavorazione carni. Doppio tampone p… - r3damant1a : RT @NapoliToday: #Cronaca Nuova ordinanza della Regione Campania, le decisioni di De Luca: le attività consentite - Notiziedi_it : Nuova ordinanza della Regione Campania, le decisioni di De Luca: le attività consentite -