Negli esports la vincita media per ogni giocatore è aumentata. Al primo posto ci sono sempre gli USA (Di mercoledì 15 luglio 2020) I premi in denaro per i giocatori di esports dei 25 principali paesi nel 2020 sono superiori rispetto a quanto registrato nello stesso periodo dello scorso anno. Un dato davvero interessante, che testimonia una volta di più come il settore esports sia in netta crescita nonostante un buon numero di tornei annullati a causa della pandemia di coronavirus (il 40% in meno rispetto a tornei disputati nel 2019 fino a questo punto). Ciò sta a dimostrare che i giocatori guadagnano in media più soldi per torneo. Il dato è stato reso noto da Unikrn, società di scommesse sportive leader a livello mondiale e molto attiva anche Negli esports, che ha analizzato i primi 25 paesi che hanno ottenuto premi in denaro nel 2020 fino a questo momento. Alla fine di giugno ... Leggi su esports247

esports247_it : Negli esports la vincita media per ogni giocatore è aumentata. Al primo posto ci sono sempre gli USA… - italia_esports : RT @InsertCoins4: #Motorola, #Verizon, #Red Bull: pioggia di accordi commerciali negli #eSports. #GhostofTsushima… - EsportsTweeter : RT @InsertCoins4: #Motorola, #Verizon, #Red Bull: pioggia di accordi commerciali negli #eSports. #GhostofTsushima è meglio di un film di #… - InsertCoins4 : #Motorola, #Verizon, #Red Bull: pioggia di accordi commerciali negli #eSports. #GhostofTsushima è meglio di un fil… - eSportsMag_it : L'accelerazione che il mondo degli esports ha subito negli ultimi, soprattutto nel connubio con il settore delle sc… -

Ultime Notizie dalla rete : Negli esports Motorola, Verizon, Red Bull: pioggia di accordi commerciali negli eSports La Gazzetta dello Sport Il decollo degli eSports durante il covid: come sfruttare l’opportunità di business

Nel periodo di lockdown, con gli sport tradizionali che hanno subito un lungo periodo di stop, una grossa fetta di popolazione ha dirottato la propria attenzione sugli eSports, con inevitabili ricadut ...

Finalmente in Italia i due fiori all’occhiello ASUS: ROG Zephyrus G14 e Zephyrus Duo 15! (foto)

ASUS annuncia oggi la disponibilità sul mercato italiano di tanti nuovi portatili ROG, tra i quali l’acclamato Zephyrus G14 con processore AMD Ryzen 4900HS (qui la nostra recensione) e la lineup 2020 ...

Nel periodo di lockdown, con gli sport tradizionali che hanno subito un lungo periodo di stop, una grossa fetta di popolazione ha dirottato la propria attenzione sugli eSports, con inevitabili ricadut ...ASUS annuncia oggi la disponibilità sul mercato italiano di tanti nuovi portatili ROG, tra i quali l’acclamato Zephyrus G14 con processore AMD Ryzen 4900HS (qui la nostra recensione) e la lineup 2020 ...