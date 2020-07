Naya Rivera, mamma di Cory Monteith le scrive un meraviglioso messaggio: “Non ci sono parole per descrivere il dolore…” (Di mercoledì 15 luglio 2020) La mamma di Cory Monteith, in queste ore, ha voluto ricordare Naya Rivera, la star di Glee annegata nel lago Piru in California per salvare il figlio Josey. Ann McGregor ha scritto un commovente messaggio per onorare la sua scomparsa avvenuta proprio nell’anniversario della morte del figlio, defunto il 13 luglio di 7 anni fa.... L'articolo Naya Rivera, mamma di Cory Monteith le scrive un meraviglioso messaggio: “Non ci sono parole per descrivere il dolore…” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

