Morta Galyn Gorg, ballerina di “Fantastico”: il ricordo della compagna di show Lorella Cuccarini (Di mercoledì 15 luglio 2020) È Morta proprio nel giorno del suo 56esimo compleanno Galyn Gorg, ballerina e attrice diventata nota in Italia per aver partecipato a Fantastico 6 (1985) e successivamente al Sandra e Raimondo show. L’hanno annunciato prima il compagno di danza del varietà anni Ottanta Steve LaChance su Facebook: «Ti ricorderò così.. Dancing with the angels R.I.P.»; seguito stamattina dal ricordo del loro primo balletto: «Eravamo piccoli.. il nostro primo lavoro insieme». E poi da Lorella Cuccarini, con cui aveva esordito al Teatro delle Vittorie in quell’edizione, una la stella straniera vissuta per otto anni alle Hawaii, Lorella invece la nuova scoperta di Pippo Baudo. ... Leggi su iodonna

