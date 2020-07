Mondiali Qatar 2022, il calendario: 4 partite al giorno (Di mercoledì 15 luglio 2020) Mondiali Qatar 2022, il calendario e gli orari delle partite Mondiali Qatar 2022 – La Fifa ha reso noto il calendario di Qatar 2022, il primo a giocarsi d’inverno. Le date erano note: dal 21 novembre al 18 dicembre, l’edizione più corta dal 1978, ma in Argentina c’erano 16 squadre. Ora ci sono anche la distribuzione delle partite e gli orari: dal 21 novembre al 6 dicembre compresi si giocherà tutti i giorni, al ritmo di 4 gare quotidiane fino al 2 dicembre, poi nei 4 giorni successivi saranno due. Capitolo orari: in Europa le partite saranno alle ore 11, alle ore 14, alle ore 17 e alle ore 20. La partita inaugurale sarà un ... Leggi su tpi

