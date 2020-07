Migranti: trasferiti al Celio i positivi di Amantea (Di mercoledì 15 luglio 2020) Musumeci ha firmato un'ordinanza che prevede che tutti i Migranti che sbarcano nei porti siciliani siano sottoposti a visita medica e vengano posti in qurantena per un tempo non inferiore ai 14 giorni ... Leggi su tg.la7

