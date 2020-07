Memorie di un assassino: ecco perchè il film del regista di Parasite va riscoperto in blu-ray (Di mercoledì 15 luglio 2020) Grazie all'uscita Eagle Pictures, ora è possibile riscoprire il film che Bong Joon-ho realizzò nel 2003. Un prodotto di buona qualità tecnica per apprezzare l'opera dell'autore che ha trionfato agli ultimi Oscar. Il trionfo agli Oscar di Parasite ha portato alla ribalta mondiale Bong Joon-ho. Giusto per capire la portata storica della vittoria, va ricordato che fra la quattro statuette portate a casa c'è stata anche quella per il miglior film, e mai nella storia una pellicola vincitrice del premio al miglior film straniero era riuscita ad affermarsi anche nella categoria più importante. Un successo talmente convincente a livello di pubblico e critica, da far tirare fuori dal cassetto un altro bel film del regista sudcoreano, ovvero ... Leggi su movieplayer

Il trionfo agli Oscar di Parasite ha portato alla ribalta mondiale Bong Joon-ho. Giusto per capire la portata storica della vittoria, va ricordato che fra la quattro statuette portate a casa c'è stata ...

