Martin Scorsese alla regia del film su Mike Tyson: Jamie Foxx sarà il pugile (Di mercoledì 15 luglio 2020) Martin Scorsese sarà al timone della regia del biotopic su Mike Tyson. Ad interpretare il pugile ci sarà Jamie Foxx Martin Scorsese sarà alla regia del nuovo film che parlerà della biografia di Mike Tyson. Il regista avrà al suo fianco Jamie Foxx che ha voluto fortemente interpretare il pugile. Nel programma Youtube All The Smoke di Showtime, l'attore intervistato ha annunciato la presenza del regista al timone del nuovo film su Tyson: "Martin Scorsese, che non fa un ...

In attesa che Mike Tyson torni sul ring per alcuni incontri di beneficenza (all’età di 54 anni, compiuti il 30 giugno), e in programma ci sarebbe il terzo atto (in tre round) con l’ex rivale di sempre ...

