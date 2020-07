Mario Rui: “Siamo una delle squadre che segna meno, dobbiamo migliorare questo” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ai microfoni di Dazn, nel prepartita di Bologna-Napoli, ha parlato il terzino azzurro Mario Rui. “Il tempo a disposizione non ne abbiamo avuto, si finisce una partita e si ricomincia subito. Abbiamo visto dove abbiamo fatto meno bene, sappiamo cosa migliorare. Siamo una delle squadre che segna meno, dobbiamo migliorare questo. L’importante è che cercheremo di dare continuità a dare buone prestazioni” L'articolo Mario Rui: “Siamo una delle squadre che segna meno, dobbiamo migliorare questo” ilNapolista. Leggi su ilnapolista

Questa sera alle 19.30 il Bologna ospiterà il Napoli per la 33ª giornata di Serie A. Partita senza molto in palio se non i tre punti, visto che la squadra di Gattuso ha già raggiunto l'Europa League a ...Probabili formazioni Bologna Napoli: le quote per la partita e le scelte di Mihajlovic e Gattuso per la partita nella 33^ giornata della Serie A, squadre in campo allo stadio Dall’Ara. Probabili forma ...