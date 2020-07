L'Ue contro l'Olanda: "Basta con le politiche fiscali aggressive"" (Di mercoledì 15 luglio 2020) Se guardiamo 'in maniera obiettiva' alla situazione del mercato unico ci accorgiamo che 'esistono pericoli di gravi distorsioni sulla tassazione', che arrivano da paesi come l'Olanda e il Lussemburgo. ... Leggi su europa.today

La Commissione Ue rilancia la sua offensiva contro l'evasione fiscale delle aziende in Europa ed alza il tiro per colpire quei Paesi che concedono non solo "misure preferenziali" ma che hanno in piedi ...